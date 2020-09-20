BOBSTH 12:38:01 20-09-2020

PP1236BO.013

Лом - златно съкровище - открито



Археолози откриха малко златно съкровище

в римския кастел Алмус

при Лом





Лом, 20 септември /Първа Иванова, БТА/

Археолози, които проучват римския кастел Алмус в Лом, откриха малко златно съкровище, съобщи Валери Стоичков, ръководител на проучването.

Съкровището е от три много добре запазени златни монети от времето на византийския император Михаил VII Дука. По негово време империята е в упадък, в период на несигурност и нападения от войнствени племена. Вероятно са били укрити, когато Ломград е бил нападан от печенези, узи и кумани.

Монетите имат голяма стойност, равняват се на 900 бронзови византийски монети.

Съкровището е втората монетна находка, открита в Алмус. В края на миналия век при разкопки е открита колективна находка от над 500 корубести и вдлъбнати монети. Това говори за живота в средновековен Лом и значението му за империята.







/ПП/



