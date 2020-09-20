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Археолози откриха малко златно съкровище в римския кастел Алмус при Лом

Археолози откриха малко златно съкровище в римския кастел Алмус при Лом

BOBSTH 12:38:01 20-09-2020
PP1236BO.013
Лом - златно съкровище - открито

Археолози откриха малко златно съкровище
в римския кастел Алмус
при Лом


Лом, 20 септември /Първа Иванова, БТА/
Археолози, които проучват римския кастел Алмус в Лом, откриха малко златно съкровище, съобщи Валери Стоичков, ръководител на проучването.
Съкровището е от три много добре запазени златни монети от времето на византийския император Михаил VII Дука. По негово време империята е в упадък, в период на несигурност и нападения от войнствени племена. Вероятно са били укрити, когато Ломград е бил нападан от печенези, узи и кумани.
Монетите имат голяма стойност, равняват се на 900 бронзови византийски монети.
Съкровището е втората монетна находка, открита в Алмус. В края на миналия век при разкопки е открита колективна находка от над 500 корубести и вдлъбнати монети. Това говори за живота в средновековен Лом и значението му за империята.



/ПП/

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