Младежи от Радомир ще се обучават безплатно за планински водачи и IT специалисти 18 септември 2020 / 15:03 Tweet

BOBSTH 15:03:31 18-09-2020

MH1501BO.011

Радомир - обучение



Младежи от Радомир ще се обучават безплатно за планински водачи и IT специалисти





Радомир, 18 септември /Елка Робева,БТА/

Младежи от Радомир ще се обучават безплатно за планински водачи и IT специалисти, съобщи общинският пресцентър. Инициативата цели да даде тласък в развитието на туризма в общината, като се осигурят подготвени кадри, които при необходимост да водят групи и да ги запознават със забележителностите по маршрутите в района. Обучението е едногодишно и ще се води от кариерен консултант.

Събитието е част от блиц обучения. Първото занятие е на 24 септември в сградата на община Радомир.

Регионалният младежки център, където се осъществяват обученията по туризъм, IT мениджмънт, за планински водачи и др., се намира в гр. Брезник.

/МХ/