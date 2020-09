BOBSTH 13:32:01 12-09-2020

Млади гласове ще пеят "От Кипър с любов" на фестивала "Виа Понтика" в Балчик





Добрич, 12 септември /Юлияна Христова, БТА/

Млади гласове ще пеят "От Кипър с любов" на Международния студентски фестивал "Виа Понтика" в Балчик, съобщават от едноименното сдружение, което организира форума. На откритата сцена тази вечер ще излязат талантливите изпълнителки от Кипър Наташа Андреу, Васо Параскева и Ксения Параскева. И трите са завършили успешно четвърти курс в Националната музикална академия "Професор Панчо Владигеров" и ще продължат в магистърски програми - Наташа с поп и джаз пеене, Васо с класическо пеене, а с Ксения с оперно пеене.

Наташа Андреу е избрала блус и соул стила и тази вечер ще изпълни "Natural Woman", "I never loved a man", "At last" и други, посочват организаторите на програмата. Васо Параскева ще се представи с ария на Анна Болейн от едноименната опера на Гаетано Доницети, а Ксения Параскева ще сподели с публиката авторска музика. Трите са подготвили и български песни, а в програмата са включени и кипърските народни песни "Asherom basma" и "To giase mi".

