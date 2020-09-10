Пешеходен подлез в централната част на Русе е реконструиран по европроект
BOBSTH 16:55:01 10-09-2020
GI1653BO.012
Русе - подлез - ремонт
Пешеходен подлез в централната част на Русе е реконструиран по европроект
Русе, 10 септември /Мартин Пенев, БТА/
Пешеходен подлез до математическа гимназия "Баба Тонка" в Русе е реконструиран по европроект. Това съобщиха от общинската управа в крайдунавския град.
Съоръжението е изцяло обновено и приведено в съответствие със съвременните изисквания за такъв тип пешеходни обекти с финансиране, осигурено от Европейския фонд за регионално развитие.
В рамките на проекта са изградени два асансьора, които осигуряват достъп до безопасното пресичане на хора в неравностойно положение и с детски колички. Изградено е и денонощно видеонаблюдение.
/ГИ/