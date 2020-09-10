BOBSTH 16:55:01 10-09-2020

GI1653BO.012

Русе - подлез - ремонт



Пешеходен подлез в централната част на Русе е реконструиран по европроект





Русе, 10 септември /Мартин Пенев, БТА/

Пешеходен подлез до математическа гимназия "Баба Тонка" в Русе е реконструиран по европроект. Това съобщиха от общинската управа в крайдунавския град.

Съоръжението е изцяло обновено и приведено в съответствие със съвременните изисквания за такъв тип пешеходни обекти с финансиране, осигурено от Европейския фонд за регионално развитие.

В рамките на проекта са изградени два асансьора, които осигуряват достъп до безопасното пресичане на хора в неравностойно положение и с детски колички. Изградено е и денонощно видеонаблюдение.



/ГИ/



