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Британски гражданин, шофирал с 3,10 промила алкохол в кръвта е блъснал два леки автомобила във Велико Търново

Британски гражданин, шофирал с 3,10 промила алкохол в кръвта е блъснал два леки автомобила във Велико Търново

BOBSTH 11:54:31 04-09-2020
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Велико Търново - шофьор - алкохол - произшествие

Британски гражданин, шофирал с 3,10 промила алкохол в кръвта е блъснал два леки автомобила във Велико Търново


Велико Търново, 4 септември /Марина Петрова, БТА/
Британски гражданин, шофирал пикап с 3,10 промила алкохол в кръвта е блъснал два леки автомобила във Велико Търново, съобщиха от пресцентъра на ОД на МВР в областния град.
Произшествията са станали днес на ул. "Магистрална" във В. Търново. По първоначална информация пострадали няма.
Единият автомобил е блъснат в района на бензиностанция OMW, а другият малко след бензиностанцията в посока Варна.
Мъжът на 31 години е отведен в полицейското управление, работата по случая продължава.

/ГИ/

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