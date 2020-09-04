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Велико Търново - шофьор - алкохол - произшествие



Британски гражданин, шофирал с 3,10 промила алкохол в кръвта е блъснал два леки автомобила във Велико Търново





Велико Търново, 4 септември /Марина Петрова, БТА/

Британски гражданин, шофирал пикап с 3,10 промила алкохол в кръвта е блъснал два леки автомобила във Велико Търново, съобщиха от пресцентъра на ОД на МВР в областния град.

Произшествията са станали днес на ул. "Магистрална" във В. Търново. По първоначална информация пострадали няма.

Единият автомобил е блъснат в района на бензиностанция OMW, а другият малко след бензиностанцията в посока Варна.

Мъжът на 31 години е отведен в полицейското управление, работата по случая продължава.



/ГИ/



