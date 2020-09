BOBSTH 10:04:01 02-09-2020

До 8 септември Варна е домакин

на кинофестивала

Master of Art





Варна, 2 септември /Мила Едрева, БТА/

До 8 септември Варна е домакин на международния филмов фестивал Master of Art - единствено по рода си в Източна Европа събитие за документални филми за изкуство, съобщиха днес от пресслужбата на Фестивалния и културен център в крайморския град.

Целта на фестивала е да показва ленти, представящи таланти и творческия им процес в различни категории - изобразително изкуство, театър, музика, архитектура, дизайн, фотография, литература. Обръща се внимание и върху съвременните тенденции във видео- и артрекламата, както и върху изкуството във видеоигрите.

Фестивалът е форум за млади документалисти, изкушени да разказват вдъхновяващи истории. Негови организатори са Националният дворец на културата и фондацията "Master of Art" с финансовата подкрепа на фондацията "Америка за България" и Националния филмов център.

В настоящото издание публиката във Варна ще има възможност да види филми, посветени на Салвадор Дали, Роми Шнайдер, Ара Маликян, Веласкес, Тулуз-Лотрек, Паладио и



