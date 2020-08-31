Начало / Българска община

Починал е общопрактикуващ лекар в Силистра, хоспитализиран в силистренската болница с COVID-19

Починал е общопрактикуващ лекар в Силистра, хоспитализиран в силистренската болница с COVID-19

BOBSTH 11:09:31 31-08-2020
MM1108BO.014
Силистра - общопрактикуващ лекар - починал

Починал е общопрактикуващ лекар в Силистра, хоспитализиран в силистренската болница с COVID-19


Силистра, 31 август /Пеню Николов, БТА/
Починал е общопрактикуващият лекар д-р Марин Маринов, хоспитализиран миналата седмица в силистренската болница с COVID - 19, съобщиха от болницата. Това е първият починал здравен работник в района от коварното заболяване. Д-р Маринов е обслужвал 4 734 пациенти като личен лекар.

/ММ/

Валутни курсове

EUR EUR 1.9558
USD USD 1.6415
CHF CHF 1.818

Времето за 31 август 2020

София

18° / 33° C
вторник 17° / 31° C
сряда 16° / 28° C

Варна

20° / 31° C
вторник 19° / 30° C
сряда 19° / 31° C

Пловдив

19° / 36° C
вторник 17° / 34° C
сряда 18° / 33° C