BOBSTH 11:09:31 31-08-2020

MM1108BO.014

Силистра - общопрактикуващ лекар - починал



Починал е общопрактикуващ лекар в Силистра, хоспитализиран в силистренската болница с COVID-19





Силистра, 31 август /Пеню Николов, БТА/

Починал е общопрактикуващият лекар д-р Марин Маринов, хоспитализиран миналата седмица в силистренската болница с COVID - 19, съобщиха от болницата. Това е първият починал здравен работник в района от коварното заболяване. Д-р Маринов е обслужвал 4 734 пациенти като личен лекар.



/ММ/



