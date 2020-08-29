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Пожар е избухнал днес следобед в района на полигон "Батмиш" и в гора край сливенското село Селиминово

Пожар е избухнал днес следобед в района на полигон "Батмиш" и в гора край сливенското село Селиминово

BOBSTH 21:00:01 29-08-2020
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Сливен - пожар

Пожар е избухнал днес следобед в района на полигон "Батмиш" и в гора край сливенското село Селиминово


Сливен, 29 август /Славея Петрова, БТА/
Голям пожар е избухнал в района на полигона Батмиш, западно от Сливен. Призив за доброволно включване в гасенето отправя Петър Койнов от Туристическото дружество "Стоте войводи" в Сливен. Това съобщи Надежда Иванова, координатор на дружеството.
Огън бушува и между селата Селиминово и Голямо Чочовен. По първоначална информация горят борова и смесена гора, сухи треви и храсти. Екипите на три пожарни коли, горски и доброволци се борят със стихията.


/ММ/

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