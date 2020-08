BOBSTH 11:53:02 21-08-2020

Фестивалът Master of Art започва на 27 август в София, следват Пловдив и Варна





София, 21 август /Даниел Стоянов, БТА/

Общо 67 пълнометражни и 12 късометражни заглавия ще има в афиша на петия фестивала за документално кино за изкуство Master of Art, съобщиха от НДК.

Филмите са подредени в 11 категории - архитектура, изкуство и власт, дизайн и мода, съвременно изкуство, кулинарно изкуство, изобразително изкуство, литература, музика и танц, фотография, театър и кино и панорама.

Както писа БТА, в София фестивалът ще се състои от 27 август до 24 септември, като за първи път ще има и прожекции на открито - на сцената зад НДК, както и в рамките на Sofia Summer Fest до Националния музей "Земята и хората" (28-30 август). В Пловдив Master of Art ще се състои от 1 до 23 септември, а във Варна - от 1 до 8 септември.

Официалното откриване в столицата ще бъде с две прожекции - "Прегръдкат" (реж. Емил Христов и Калин Серапионов) и "Жан-Пол Готие - шантав и шик" (реж. Ян Л`Еноре).

Публиката ще може да се докосне до истории на Жан-Пол Готие, Дора Маар, Милош Форман, Леонардо да Винчи, Едвард Мунк, Ара Маликян, Луис Бунюел, Салвадор Дали, Жоао Жилберто, Никос Казандзакис, Пол Остър, Фернандо Ботеро, Ода Жон, Морис Бежар, Андреа Паладио.

