Неправоспособен водач е установен да шофира с 3,97 промила алкохол в село Цани Гинчево, Шуменско
BOBSTH 11:56:01 17-08-2020
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Шумен - неправоспособен водач - алкохол
Неправоспособен водач е установен да шофира с 3,97 промила алкохол в село Цани Гинчево, Шуменско
Шумен, 17 август /Станимир Савов, БТА/
Неправоспособен 29-годишен водач е установен да управлява автомобил без регистрационни табели и с 3,97 промила алкохол в село Цани Гинчево, съобщиха от пресцентъра на ОД на МВР - Шумен.
Шофьорът на лек автомобил "Шкода Октавия", без регистрационни табели, е бил спрян от полицейски екип на 14 август, около 23.30 часа, на ул. "Септември" в селото. Той бил във видимо нетрезво състояние и не представил свидетелство за управление на моторно превозно средство. Полицаите изяснили, че зад волана на автомобила е местен жител, който никога не е притежавал шофьорска книжка.
След като теста с дрегер отчел рекордните за областта през тази година 3,97 промила в издишания от водача въздух, той отказал да даде кръвна проба за анализ и бил задържан за срок до 24 часа в полицейското управление в Каолиново.
Образувано е досъдебно производство.
/ГИ/