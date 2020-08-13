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Протестиращи блокираха за около половин час движението по Аспарухов мост във Варна

Протестиращи блокираха за около половин час движението по Аспарухов мост във Варна

BOBSTH 20:42:31 13-08-2020
GI2041BO.006
Варна - протест - блокада

Протестиращи блокираха за около половин час движението по Аспарухов мост във Варна


Варна, 13 август /Данаил Войков, БТА/
Протестиращи, които искат оставките на правителството и главния прокурор, блокираха за около половин час движението по Аспарухов мост във Варна. Съоръжението е изходът от Варна към Бургас, по него минава трафикът и към район "Аспарухово".
И двете платна за движение по моста бяха блокирани, не се движеше и градският транспорт.




/ГИ/

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