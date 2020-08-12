BOBSTH 17:22:31 12-08-2020

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Шумен - вода - спиране



Водоподаването за Шумен, Велики Преслав и села в региона ще бъде преустановено за планов ремонт





Шумен, 12 август /Станимир Савов, БТА/

Водоподаването за Шумен, включително в кварталите "Дивдядово" и "Макак", във Велики Преслав и селата Дибич, Белокопитово и Панайот Волов, ще бъде преустановено, във връзка с превантивен ремонт по магистралния водопровод от яз. "Тича" - до напорен водоем. Това съобщават от ВиК-Шумен.

Водоподаването за съответните населени места е планирано да се преустанови в 1.00 часа, на 13 август, за 24 часа.

През това време екипи на водоснабдителното дружество ще работят на няколко места, по главния водопровод от яз. "Тича", уточниха за БТА от водното дружество.



/ММ/



