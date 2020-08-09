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GI2115BO.019

АПИ - тунел "Витиня" - аварирал автобус



Временно е ограничено движението в тунел "Витиня" на АМ "Хемус" в посока София поради аварирал автобус









София, 9 август /БТА/

Временно е ограничено движението в тунел "Витиня" на АМ

"Хемус" в посока София поради аварирал автобус. Това съобщи

пресцентърът на АПИ.

Трафикът за София се пренасочва по първокласния път I-1 София-Ботевград. Движението се регулира от "Пътна полиция".

/ГИ/



