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Временно е ограничено движението в тунел "Витиня" на АМ "Хемус" в посока София поради аварирал автобус

Временно е ограничено движението в тунел "Витиня" на АМ "Хемус" в посока София поради аварирал автобус

BOBSTH 21:17:01 09-08-2020
GI2115BO.019
АПИ - тунел "Витиня" - аварирал автобус

Временно е ограничено движението в тунел "Витиня" на АМ "Хемус" в посока София поради аварирал автобус




София, 9 август /БТА/
Временно е ограничено движението в тунел "Витиня" на АМ
"Хемус" в посока София поради аварирал автобус. Това съобщи
пресцентърът на АПИ.
Трафикът за София се пренасочва по първокласния път I-1 София-Ботевград. Движението се регулира от "Пътна полиция".
/ГИ/

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