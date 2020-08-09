Временно е ограничено движението в тунел "Витиня" на АМ "Хемус" в посока София поради аварирал автобус
BOBSTH 21:17:01 09-08-2020
GI2115BO.019
АПИ - тунел "Витиня" - аварирал автобус
Временно е ограничено движението в тунел "Витиня" на АМ "Хемус" в посока София поради аварирал автобус
София, 9 август /БТА/
Временно е ограничено движението в тунел "Витиня" на АМ
"Хемус" в посока София поради аварирал автобус. Това съобщи
пресцентърът на АПИ.
Трафикът за София се пренасочва по първокласния път I-1 София-Ботевград. Движението се регулира от "Пътна полиция".
/ГИ/