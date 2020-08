Предстоящи събития на 8 август: 8 август 2020 / 06:00 Tweet

София, 8 август /БТА/

Звената "Български документи за самоличност" на Второ и Седмо РУ на МВР в София ще работят днес от 8,30 до 14,30 ч. в улеснение на гражданите, които желаят да подадат заявления за подновяване на документите си.



***

Шедьоври на оперната и класическа музика ще звучат на Летния театър на Бунарджика в Пловдив. Организатор на концерта е френската асоциация за културен обмен "Art Gallery Constantin France" на д-р Елена Радева Николова. Началото е 20,30 часа, а в програмата му са включени оперни арии и класически произведения от бележити композитори. Те ще бъдат изпълнени солисти от Софийска и Пловдивска опери и талантливи пианисти под открито небе. /ДШ/



***

Музиката на Гершуин, "Бийтълс", Стинг ще звучи в нов прочит с гласа на Васил Петров в новата му програма "Symphony Way" в "Двореца" в Балчик. Емблематичната песен на Франк Синатра "My Way" и още незабравими творби на Чарли Чаплин, Антонио Карлос Жобим, Кол Портър и други са част от програмата. В интерпретациите на световните хитове и откъси от мюзикъли ще се вплете и звукът на Врачанската филхармония. Входът за концерта тази вечер на Откритата сцена е свободен. /ЮХ/



***

Най-високата жп гара на Балканите - Аврамово, е домакин на Трети национален събор на народното творчество и приятели на теснолинейката "С хора и песни край релсите тесни". Съборът започва от 11.30 часа, като програмата е съобразена с разписанието на теснолинейката. /ДНВ/



***

В Регионалния природо-научен музей /РПНМ/ - Пловдив ще бъде открита тематична изложба за река Марица под мотото "Река на биоразнообразието". Официалната церемония ще се състои в 11,00 часа във фоайето на музея. Проектът е първият от програмата "Наследство" на Европейската столица на културата, който стартира през тази година. /ДШ/



***

Временна организация на движението ще бъде въведена по маршрута на 16-то издание на рали "Твърдица-2020". По време на състезателните етапи ще бъде затворено движението на пътя от гара "Чумерна" до село Жълт бряг от 8.53 до 15 ч.; пътя от селище "Качулка" до село Божевци, включително и пътен разклон "Агликина поляна" от 9.30 до 16.30 ч.; прохода Твърдица-Елена от "Предела" до входа на град Твърдица от 10.49 до 17.30ч. Движение на автомобили ще се допуска само между етапите на ралито./ВВ/



***

Над по-голямата част от страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и след обяд на места главно в Западна и Централна България ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Условия за интензивни валежи ще има в югозападните райони от страната. Ще бъде ветровито, с умерен, в Източна България до силен североизточен вятър. Максималните температури ще са предимно между 29 и 34 градуса.

Над планините ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Значителни ще са валежите в масивите от Югозападна България. Ще духа силен източен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 22, на 2000 метра - около 14 градуса.

Над Черноморието ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен до силен североизточен вятър. Максималните температури ще са между 27 и 30 градуса. Температурата на морската вода е 26-27. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала. /НИМХ/







