Арестуван е 26-годишен мъж от Никопол за незаконен риболов в река Дунав 7 август 2020 / 10:46 Tweet

BOBSTH 10:46:01 07-08-2020

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Плевен - риболов - незаконен



Арестуван е 26-годишен мъж от Никопол за незаконен риболов в река Дунав





Плевен, 7 август /Малин Решовски, БТА/

Арестуван е 26-годишен мъж от Никопол за незаконен риболов в река Дунав, съобщи Областната дирекция на МВР в Плевен.

В Районното управление в Никопол е образувано бързо производство за престъплението. Нарушителят е засечен от служители на сектор "Рибарство и контрол - Плевен" към Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури /ИАРА/. Проверката е извършена около полунощ при речен км 599 на Дунав на рибарска лодка. Установено е, че лодкарят - 26-годишен от Никопол, извършвал стопански риболов без разрешително. Нарушителят осуетява проверката и прави опит да нанесе удар на единия проверяващ със саморъчно средство за вадене на едри риби /"канджа","борец"/, след което се е отправял в неизвестна посока по реката.

По-късно нарушителят е задържан от полицията. Сезирана е Районната прокуратура в Плевен.



/РУМ/



