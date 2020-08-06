BOBSTH 17:07:31 06-08-2020

MH1706BO.012

Хасково - пожар - гора



Горски пожар избухна край Хасково





Хасково, 6 август /Христо Христов, БТА/

Горски пожар избухна между хасковските села Криво поле, Момино и Елена, съобщават от областна администрация. Там е пламнала гора. По данни на пожарникарите огънят е приземен, фронтът все още не е уточнен.

На място работят 6 противопожарни екипа. В работата по овладяването на огъня участват и екипи на Общинско лесничейство-Хасково.

/МХ/



