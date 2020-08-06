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Горски пожар избухна край Хасково

Горски пожар избухна край Хасково

BOBSTH 17:07:31 06-08-2020
MH1706BO.012
Хасково - пожар - гора

Горски пожар избухна край Хасково


Хасково, 6 август /Христо Христов, БТА/
Горски пожар избухна между хасковските села Криво поле, Момино и Елена, съобщават от областна администрация. Там е пламнала гора. По данни на пожарникарите огънят е приземен, фронтът все още не е уточнен.
На място работят 6 противопожарни екипа. В работата по овладяването на огъня участват и екипи на Общинско лесничейство-Хасково.
/МХ/

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