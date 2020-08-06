BOBSTH 17:03:01 06-08-2020

PP1701BO.011

ГКПП "Лесово" - контрабанда - задържана



Митнически служители на ГКПП "Лесово"

задържаха близо 10 000

контрабандни облекла





Ямбол, 6 август /Владимир Шишков, БТА/

Митнически служители на ГКПП "Лесово" задържаха близо 10 000 контрабандни облекла с обозначение на световноизвестни марки, съобщиха от митницата в Бургас.

Контрабандната стока е била в товарен микробус с полска регистрация, като шофьорът декларирал, че транспортира мебели от Турция за Полша. Иззети са 9797 незаконно превозвани детски, дамски и мъжки спортни комплекти, панталони, тениски и други текстилни артикули с лого на известни марки.

По случая е образувано досъдебно производство под надзора на Окръжната прокуратура в Ямбол.











/ПП/



