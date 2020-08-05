Мъж от Хасково се е удавил в язовир
BOBSTH 11:43:31 05-08-2020
PP1142BO.009
Хасково - язовир - полиция
Мъж от Хасково
се е удавил
в язовир
Хасково, 5 август /Христо Христов, БТА/
Мъж на 60 години се е удавил във водите на язовир "Мандра", съобщиха от полицията. Сигналът при тях е постъпил вчера следобед.
Мъжът влязъл да се къпе в язовира, след което започнал да потъва, като се опитвал да плува с едната ръка. При изваждането му е установено, че е починал, информираха от ОД на МВР-Хасково.
По случая е образувано досъдебно производство.
/ПП/