BOBSTH 11:43:31 05-08-2020

PP1142BO.009

Хасково - язовир - полиция



Мъж от Хасково

се е удавил

в язовир





Хасково, 5 август /Христо Христов, БТА/

Мъж на 60 години се е удавил във водите на язовир "Мандра", съобщиха от полицията. Сигналът при тях е постъпил вчера следобед.

Мъжът влязъл да се къпе в язовира, след което започнал да потъва, като се опитвал да плува с едната ръка. При изваждането му е установено, че е починал, информираха от ОД на МВР-Хасково.

По случая е образувано досъдебно производство.





/ПП/



