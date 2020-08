IPTV от VIVACOM – вече е достъпна и с интернет от друг доставчик

От днес всички, които искат да се наслаждават на интерактивна телевизия от VIVACOM, но ползват интернет свързаност от друг доставчик, могат да го направят с новата услуга VIVA IPTV GO. Тя дава възможност на потребителите да се възползват от всички функционалности на интерактивната телевизия, където и да се намират. Единственото условие е до мястото да има интернет свързаност, която не е задължително да бъде предоставена от VIVACOM.

VIVA IPTV GO позволява използването на до 2 приемника едновременно, а само до края на август услугата е без активационна такса. С новата интерактивна телевизия от VIVACOM в чужда интернет мрежа, потребителите могат да се насладят на пакет с до 70+ канала, над 25 от които с HD качество, както и да активират допълнително съдържание според интересите си. VIVA IPTV GO работи през всяка интернет мрежа, като може да се използва както през Wi-Fi, така чрез LAN връзка. Услугата се предлага с едногодишни и двугодишни договори и се заявява и получава в магазините на VIVACOM или в онлайн магазина на компанията на адрес: www.vivacom.bg. VIVA IPTV GO се предлага със специален нов приемник Skyworth HPH07, който идва заедно с подобрено дистанционно със съкратено време за реакция и по-лесно управление. Услугата вече е и с обновения облик и функционалности на стандартната интерактивна телевизия от VIVACOM. Включва възможност за създаване на лични профили, препоръки на база предпочитания, персонализирана подредба на съдържанието, допълнителна информация за футболните мачове в реално време и улеснено търсене на филми и предавания.

VIVA IPTV GO се предлага на промоционална цена от 14.99 лв. на месец, а за всеки втори заявен приемник клиентите доплащат по 10 лв. на месец.

