Възстановява се движението по изцяло обновения участък от бул."България" - от бул."Тодор Каблешков" до бул."Гоце Делчев"
BOBSTH 20:16:01 29-07-2020
MM2014BO.025
бул. "България" - движение - възстановяване
Възстановява се движението по изцяло обновения участък от бул."България" - от бул."Тодор Каблешков" до бул."Гоце Делчев"
София, 29 юли /Валерия Димитрова, БТА/
От утре, 30 юли, се възстановява движението по обновеното трасе на бул."България" в участъка от бул."Тодор Каблешков" до бул."Гоце Делчев" в посока център. Това съобщиха от пресцентъра на Столична община.
Трасето на бул."България" от бул."Тодор Каблешков" до бул."Гоце Делчев" е цялостно обновено с поставяне на хидроизолация при пешеходните подлези, метална мрежа на пътните платна и нова асфалтова настилка.
Продължава работа по тротоарите и изграждането на велоалея.
Извършва се рехабилитацията на участъка между бул."Тодор Каблешков" и Околовръстен път в посока Бояна.
/ММ/
MM2014BO.025
бул. "България" - движение - възстановяване
Възстановява се движението по изцяло обновения участък от бул."България" - от бул."Тодор Каблешков" до бул."Гоце Делчев"
София, 29 юли /Валерия Димитрова, БТА/
От утре, 30 юли, се възстановява движението по обновеното трасе на бул."България" в участъка от бул."Тодор Каблешков" до бул."Гоце Делчев" в посока център. Това съобщиха от пресцентъра на Столична община.
Трасето на бул."България" от бул."Тодор Каблешков" до бул."Гоце Делчев" е цялостно обновено с поставяне на хидроизолация при пешеходните подлези, метална мрежа на пътните платна и нова асфалтова настилка.
Продължава работа по тротоарите и изграждането на велоалея.
Извършва се рехабилитацията на участъка между бул."Тодор Каблешков" и Околовръстен път в посока Бояна.
/ММ/