Възстановява се движението по изцяло обновения участък от бул."България" - от бул."Тодор Каблешков" до бул."Гоце Делчев" 29 юли 2020 / 20:16 Tweet

BOBSTH 20:16:01 29-07-2020

MM2014BO.025

бул. "България" - движение - възстановяване



Възстановява се движението по изцяло обновения участък от бул."България" - от бул."Тодор Каблешков" до бул."Гоце Делчев"





София, 29 юли /Валерия Димитрова, БТА/

От утре, 30 юли, се възстановява движението по обновеното трасе на бул."България" в участъка от бул."Тодор Каблешков" до бул."Гоце Делчев" в посока център. Това съобщиха от пресцентъра на Столична община.

Трасето на бул."България" от бул."Тодор Каблешков" до бул."Гоце Делчев" е цялостно обновено с поставяне на хидроизолация при пешеходните подлези, метална мрежа на пътните платна и нова асфалтова настилка.

Продължава работа по тротоарите и изграждането на велоалея.

Извършва се рехабилитацията на участъка между бул."Тодор Каблешков" и Околовръстен път в посока Бояна.



/ММ/



