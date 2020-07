"Let it be" стана емблема на протеста в Хасково на 11-ия ден 23 юли 2020 / 20:19 Tweet

BOBSTH 20:19:31 23-07-2020

IS2018BO.019

Хасково - протест



"Let it be" стана емблема на протеста в Хасково на 11-ия ден





Хасково, 23 юли /Николай Грудев, БТА/

Вечният хит на Бийтълс "Let it be" стана емблема на тазвечершния протест в Хасково на 11-ия ден от проявите на недоволство в южния областен център. Организаторите на проявата въртяха непрекъснато почти половин час песента по озвучителната уредба докато чакаха множеството да се събере на централния площад "Свобода".

Митингът днес бе по-многоброен от предишни дни, като по думите на организаторите са пристигнали хора и от повечето големи общински центрове в областта. "Премиерът Борисов смени толкова министри, колкото му разрешиха от сарая. Това провителство е обречено, България не бива да губи и ден повече", призова общинският лидер в Хасково на "Да, България" Тодор Топалов.

"30 години търпим тези политически гъсеници, които не искат да се превърнат в пеперуди", каза Георги Пеев, общински съветник в Хасково от "Движение Заедно за промяна", който е и единственият българин с трансплантирани сърце и бъбрек. "Правителството трябва незабавно да си замине", призова той.

Със скандирания "Оставка" и "Мафия" протестиращите се отправиха на дълго, според предварителната заявка, шествие по централни улици и булеварди на Хасково.





/ИС/