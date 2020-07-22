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Временно е ограничено движението по пътя Мездра - Своге - София, в участъка Луково - Владо Тричков

BOBSTH 14:59:01 22-07-2020
RM1458BO.002
Луково - Владо Тричков - движение - ограничено

Временно е ограничено движението по пътя Мездра - Своге - София, в участъка Луково - Владо Тричков


София, 22 юли /Екатерина Тотева, БТА/
Временно движението по пътя Мездра - Своге - София е ограничено за всички коли в двете посоки поради катастрофирал ТИР в участъка между Луково и Владо Тричков, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура".
Леките автомобили се пренасочват през АМ "Хемус" - Ботевград - Мездра и обратно. Колите над 10 тона изчакват на място или използват обходен маршрут през АМ "Хемус" - Ябланица, или през прохода "Петрохан" в посока София.

/РУМ/

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