Временно е ограничено движението по пътя Мездра - Своге - София, в участъка Луково - Владо Тричков 22 юли 2020 / 14:59 Tweet

BOBSTH 14:59:01 22-07-2020

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Луково - Владо Тричков - движение - ограничено



Временно е ограничено движението по пътя Мездра - Своге - София, в участъка Луково - Владо Тричков





София, 22 юли /Екатерина Тотева, БТА/

Временно движението по пътя Мездра - Своге - София е ограничено за всички коли в двете посоки поради катастрофирал ТИР в участъка между Луково и Владо Тричков, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура".

Леките автомобили се пренасочват през АМ "Хемус" - Ботевград - Мездра и обратно. Колите над 10 тона изчакват на място или използват обходен маршрут през АМ "Хемус" - Ябланица, или през прохода "Петрохан" в посока София.



/РУМ/



