Временно е ограничено движението по пътя Мездра - Своге - София, в участъка Луково - Владо Тричков
BOBSTH 14:59:01 22-07-2020
RM1458BO.002
Луково - Владо Тричков - движение - ограничено
Временно е ограничено движението по пътя Мездра - Своге - София, в участъка Луково - Владо Тричков
София, 22 юли /Екатерина Тотева, БТА/
Временно движението по пътя Мездра - Своге - София е ограничено за всички коли в двете посоки поради катастрофирал ТИР в участъка между Луково и Владо Тричков, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура".
Леките автомобили се пренасочват през АМ "Хемус" - Ботевград - Мездра и обратно. Колите над 10 тона изчакват на място или използват обходен маршрут през АМ "Хемус" - Ябланица, или през прохода "Петрохан" в посока София.
/РУМ/
RM1458BO.002
Луково - Владо Тричков - движение - ограничено
Временно е ограничено движението по пътя Мездра - Своге - София, в участъка Луково - Владо Тричков
София, 22 юли /Екатерина Тотева, БТА/
Временно движението по пътя Мездра - Своге - София е ограничено за всички коли в двете посоки поради катастрофирал ТИР в участъка между Луково и Владо Тричков, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура".
Леките автомобили се пренасочват през АМ "Хемус" - Ботевград - Мездра и обратно. Колите над 10 тона изчакват на място или използват обходен маршрут през АМ "Хемус" - Ябланица, или през прохода "Петрохан" в посока София.
/РУМ/