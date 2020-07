BOBSTH 10:23:01 13-07-2020

Видин-фестивал The Bridge-онлайн



Започва единадесетото издание на младежкия фестивал на изкуствата Тhe Bridge





Видин,13 юли / Ирена Данаилова, БТА/

Единадесетото издание на младежкия фестивал на изкуствата Тhe Bridge започва във Видин днес онлайн. Той ще продължи до 17 юли и отново през седмицата на фестивала, работилниците по изкуствата ще съберат десетки младежи, а част от програмата са концерти и изложби, на участници в събитието. Заради пандемията работилниците тази година ще са онлайн и децата няма да се съберат във Видин, каза основателят на фестивала Михаил Стефанов. Онлайн работилниците ще са сутрин и следобед по едни час. Само в сряда, на 15 юли ще се проведе и една обедна. Това е работилницата по театър, която е в две части и работилниците ще протекат онлайн през система за онлайн разговори. Те ще са отворени за всички участници, които искат да участват. Ние ще предоставим информацията за онлайн влизането на фейсбук страницата на The Brid, уточни Стефанов. Идеята за The Bridge е от среща на 20 млади професионалисти в различни изкуства преди вече 11 години. Първоначалното намерение е да се организират двудневни работилници за не повече от 30 младежи от голям български град, различен от София, които нямат същия достъп до музика и изкуство, както връстниците им от столицата. Следва покана от тогавашния кмет на Видин Румен Видов, а условието е събитието да е в продължение на седмица и с участието на поне сто млади хора от града, посочват на сайта на фестивала. От тогава единадесет години The Bridge събира млади таланти във Видин, а участниците са все повече.

