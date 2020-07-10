Седемнайсетгодишен неправоспособен водач на мотопед е починал след инциденткрай Сухиндол

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Велико Търново - полиция - катастрофа - починал



Седемнайсетгодишен неправоспособен водач

на мотопед е починал след инцидент

край Сухиндол





Велико Търново, 10 юли /Марина Петрова, БТА/

Седемнайсетгодишен неправоспособен водач на мотопед е починал след инцидент край Сухиндол, съобщиха от пресцентъра на ОД на МВР във Велико Търново.

Момчето от село Върбовка е починало след произшествие на черен коларски път в землището на Сухиндол вчера. Изпратеният на мястото полицейски екип е установил, че нерегистриран мотопед, управляван от неправоспособен 17-годишен младеж, и двама пътника на по 15 години от същото село е излязъл от черния път и се е ударил челно в паркиран в близост нерегистриран лек автомобил "Фолксваген", с водач 62-годишен мъж от с. Върбовка.

В резултат на това са пострадали водачът на мотопеда и единият му спътник. Двамата са били откарани във великотърновската болница и настанени за лечение, където по-късно водачът на мотопеда е починал. Причините за произшествието са в процес на изясняване. Пробите за алкохол на участниците в инцидента са отрицателни. По случая е започнато досъдебно производство.



/ПП/



