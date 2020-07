Три дни "Дикси джаз дезинфекция" започва във Велико Търново 6 юли 2020 / 12:39 Tweet

Велико Търново - джаз - пресконференция



Три дни "Дикси джаз дезинфекция" започва във Велико Търново





Велико Търново, 6 юли /Марина Петрова, БТА/

Три дни "Дикси джаз дезинфекция" започва във Велико Търново от 9 юли, съобщи в пресклуба на БТА в областния град музикантът Емил Костурков от организационния комитет на фестивала.

В дванайсетото издание на "Дикси джаз фест" през тази година няма да има международно участие заради мерките в различните държави за ограничение на коронавируса, уточни Костурков.

На девети юли в 20.00 часа програмата започва с фестивалния квартет - Румен Халачев /саксофон/, Венцислав Благоев /тромпет/, Велислав Стоянов /контрабас/ и Емил Костурков /ударни инструменти/. Музикантите ще направят трибют в чест на стогодишнината от рождението на големия джазмен Чарли Паркър.

Втората част от концертната програма ще бъде проектът "A3ck", в който участват млади, но утвърдени музиканти, които ще направят премиерата на своята концепция, породена от музикантската изолация в условията на коронавирус. Следващата фестивална вечер на 10 юли, ще бъде открита от домакините от Роял Дикси Бенд, а след това на сцената ще излязат музикантите от Space Kadillak, формация от български артисти, завършили музикалната академия в Грьонинген, Холандия. Техният нов проект е на китариста Александър Логозанов, и представлява смесица от блус, бибоп и джаз.

В събота, 11 юли акапелната формация Spectrum Vocal Band, подгрявала легендите от The Manhattan Transfer , ще представи своя нов албум. Музикантът Миро Иванов и неговият нестандартен проект The Little Aliens ще бъде финал на последната фестивална вечер.

Според организаторите с изключение на домакините и фестивалния квартет, всички останали артисти ще бъдат за първи път на великотърновска сцена, а техните премиери със сигурност ще бъдат любопитни за зрителите на откритата сцена пред паметника "Асеневци". Предвиждат се джемсешъни и музикални дефилета по улиците на града.

Фестивалът се организира със съдействието на Община Велико Търново посочи директорът на дирекция "Култура" Нелина Църова. Тя подчерта, че местата за публиката ще бъдат на отстояние от метър и половина, дезинфекция ще има преди всеки концерт, както и охрана, която ще следи за спазването на предписанията.



/ГИ/