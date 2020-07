Милена, "Джанго зе" и Cappella ще забавляват Пловдив от 23 до 26 юли 6 юли 2020 / 11:49 Tweet

култура - фестивал - участници



София, 6 юли /Даниел Стоянов, БТА/

От 23 до 26 юли ще продължи Street Food & Music Festival на централния площад в Пловдив - с музика, кулинарни демонстрации, стендъп комедия, театър, игри и работилници. Входът е свободен за всички събития, уточняват организаторите.

Концерти ще имат "Джанго зе", Милена, Орлин Павлов, Deep Zone Project, Wosh MC & Feel, Илин Папазян и Керана & космонавтите, групите Le Push, Мix Me на Едит Унджиян и Георги Зайков.

Като акцент се посочва участието на една от най-известните денс формации на всички времена Cappella. U Got 2 Let The Music и U & Me са само част от хитовете им, които и до днес озвучават най-големите партита по света.

Най-добрите Street Food готвачи в България ще демонстрират новите тенденции в съвременната култура на хранене. Освен това, популярни артисти и музиканти ще сготвят на живо някои от любимите си ястия и ще разкажат за своите тънкости в кухнята.



