Музиката на Гершуин, Синатра, "Бийтълс" ще звучи в нов прочит с гласа на Васил Петров в "Двореца" в Балчик

Балчик - "Двореца" - Васил Петров



Добрич, 5 юли /Юлияна Христова, БТА/

Музиката на Гершуин, "Бийтълс", Стинг ще звучи в нов прочит с гласа на Васил Петров в новата му програма "Symphony Way" в "Двореца" в Балчик, съобщават от държавния културен институт. Входът за концерта на Откритата сцена на 8 август ще бъде свободен.

Емблематичната песен на Франк Синатра "My Way" и още незабравими творби на Чарли Чаплин, Антонио Карлос Жобим, Кол Портър и други са част от програмата.

В интерпретациите на световните хитове и откъси от мюзикъли ще се вплете и звукът на Врачанската филхармония. На сцената ще излязат и носителката на престижни музикални награди - цигуларката Зорница Иларионова, и джазмузикантите Йордан Тоновски - пиано, Кристиян Желев - ударни, Христо Минчев - контрабас.

























