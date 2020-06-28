BOBSTH 11:22:31 28-06-2020

GI1121BO.011

София - околовръстен път - временна организация



Временно движението по Софийския околовръстен път в участъка от жк "Люлин" до Ломско шосе в посока Ломско шосе се осъществява в една лента поради катастрофа





София, 28 юни /БТА/

Временно движението по Софийския околовръстен път в

участъка от жк "Люлин" до Ломско шосе в посока Ломско шосе се

осъществява в една лента поради ПТП. Движението се регулира

от пътна полиция, съобщи пресцентърът на Агенция "Пътна

инфраструктура".

/ГИ/



