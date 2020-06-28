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Временно движението по Софийския околовръстен път в участъка от жк "Люлин" до Ломско шосе в посока Ломско шосе се осъществява в една лента поради катастрофа

Временно движението по Софийския околовръстен път в участъка от жк "Люлин" до Ломско шосе в посока Ломско шосе се осъществява в една лента поради катастрофа

BOBSTH 11:22:31 28-06-2020
GI1121BO.011
София - околовръстен път - временна организация

Временно движението по Софийския околовръстен път в участъка от жк "Люлин" до Ломско шосе в посока Ломско шосе се осъществява в една лента поради катастрофа


София, 28 юни /БТА/
Временно движението по Софийския околовръстен път в
участъка от жк "Люлин" до Ломско шосе в посока Ломско шосе се
осъществява в една лента поради ПТП. Движението се регулира
от пътна полиция, съобщи пресцентърът на Агенция "Пътна
инфраструктура".
/ГИ/

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