В Стара Загора се проведе публично обсъждане на 13 идейни проекти за изграждане на многофункционална спортна зала в парк "Артилерийски"





Стара Загора, 24 юни /Румяна Лечева, БТА/

Тринадесет идейни проекти за изграждане на многофункционална спортна зала в парк "Артилерийски" бяха представени днес по време на открит конкурс в Културния център на Стара Загора.

Идейното предложение на колектив в състав проф. Валери Иванов, арх.Калоян Колев, инж.Цветан Георгиев и инж. Николай Милев, събра най-висока оценка от експертното жури с председател - проф. д-р инж. Иван Марков, ректор на Университет по архитектура, строителство и геодезия.

Новата спортна зала на Стара Загора щe oбeдинявa cпopтнo cъopъжeниe c кaпaцитeт 5200 ceдящи мecтa, кoнцepтнa зaлa и бизнec зoнa c кoнфepeнтeн блoк, xpaнeнe и paзвлeчeния и peкpeaция. Oбщaтa cтoйнocт нa инвecтициятa в пpoeктиpaнeтo и изгpaждaнeтo нa cгpaдaтa e 25 000 000 лв. c ДДC.











