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Психичноболен мъж е убил майка си в Сливен

Психичноболен мъж е убил майка си в Сливен

BOBSTH 11:43:01 12-06-2020
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Сливен - прокуратура - убийство

Психичноболен мъж е убил майка си в Сливен


Сливен, 12 юни /Велина Василева, БТА/
Психичноболен мъж е убил майка си в Сливен, съобщи за БТА говорителят на Окръжната прокуратура в Сливен Ваня Белева.
Престъплението е станало тази сутрин около 7.30 часа в сливенския квартал "Кольо Фичето". Мъжът е на 44 години и има установено психическо заболяване, майка му е на 75 години.
В момента се изяснява психическото му състояние и годността му да носи наказателна отговорност, посочи Белева. Тепърва ще се преценява каква мярка за задържане ще бъде взета спрямо него.

/МХ/

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