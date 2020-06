BOBSTH 18:23:31 07-06-2020

Разград - ученици - инициатива



Ученици от разградско училище завладяха телевизионните екрани





Разград, 7 юни /Садет Кърова, БТА/

Симулация на телевизионно предаване на английски език организираха ученици на Основно училище "Иван Сергеевич Тургенев" в Разград по случай завършване на учебната година в дистанционна среда.

Инициативата се проведе като публична изява на групата по занимания по интереси "Learning English can be fun" по проект "Подкpепа за успех", съобщи преподавателката по английски език и ръководител на групата Айтен Кязимова.

Групата е сформирана с цел изучаване на английски език по забавен начин, като превес по време на заниманията имат информационните технологии. Идеята се заражда след участие на екип от училището в проект - симулация "Политически форум за целите на ЦУР на ООН" и като изненада за партньорите по проект Еразъм + и etwinning "В Европа - децата, в страната на чудесата", на които училището е водеща организация.

Кязимова обясни, че по време на телевизионното шоу "EU students in EU wonderland" се е провел конкурс за "Най-добър телевизионен водещ". След предварителна селекция от сто претенденти за титлата от пети до седми клас до финал достигнали десет ученици. Задачата им е била да представят предварително разработени проекти за страните партньори и да убедят публиката да пожелаят да посетят тези страни, както и това, че са най-достойните телевизионни водещи.

"Най-добрият телевизионен водещ" е излъчен чрез онлайн гласуване от страна на публиката и с титлата е удостоена шестокласничката Мелек Кадри. Тя е представила Карсмиска, Полша, а за най-желана дестинация е избрана Скофйа Лока след представянето на Елисия Фейзула, също ученичка в шести клас.

Преподавателката заедно с екипа си планират подобна изява съвместно и с ученици от чужбина по проект Еразъм+ през следващата учебна година.















