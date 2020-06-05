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Застрелян благороден елен е намерен в землището на село Длъжко, Шуменско

Застрелян благороден елен е намерен в землището на село Длъжко, Шуменско

BOBSTH 10:49:01 05-06-2020
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Шумен - полиция - благороден елен

Застрелян благороден елен е намерен в землището на село Длъжко, Шуменско


Шумен, 5 юни /Станимир Савов, БТА/
В землището на село Длъжко е намерен убит с огнестрелно оръжие благороден елен вчера сутринта, съобщиха от пресцентъра на ОД на МВР - Шумен.
Сигналът е бил приет от служител на ловно-рибарско дружество в Шумен. Трупът на елена е открит около 6.30 часа в местността "Дюз екинлик".
Извършен е оглед. За извършено престъпление по чл. 237, ал. 1 от НК е образувано досъдебно производство.

/ММ/

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