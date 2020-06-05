BOBSTH 10:49:01 05-06-2020

MM1048BO.012

Шумен - полиция - благороден елен



Застрелян благороден елен е намерен в землището на село Длъжко, Шуменско





Шумен, 5 юни /Станимир Савов, БТА/

В землището на село Длъжко е намерен убит с огнестрелно оръжие благороден елен вчера сутринта, съобщиха от пресцентъра на ОД на МВР - Шумен.

Сигналът е бил приет от служител на ловно-рибарско дружество в Шумен. Трупът на елена е открит около 6.30 часа в местността "Дюз екинлик".

Извършен е оглед. За извършено престъпление по чл. 237, ал. 1 от НК е образувано досъдебно производство.



/ММ/



