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Русе - шофьор - съд



В Русе ще бъде съден шофьор с 2,71 промила алкохол, блъснал две паркирани коли





Русе, 4 юни /Мартин Пенев, БТА/

Шофьор с 2,71 промила алкохол, който блъснал две паркирани коли в град Сливо поле, област Русе, ще бъде съден. Това съобщиха от полицията в крайдунавския град.

Случаят е отпреди два дни. Около 19.00 часа в полицейското управление в Сливо поле бил подаден сигнал за инцидент на паркинг в града. На място униформените установили лек автомобил "Мерцедес", шофиран от 49-годишен мъж, който се блъснал в две паркирани коли. При произшествието няма пострадали.

Шофьорът бил проверен за алкохол, като дрегерът отчел повече от 2.00 промила. На мъжа са съставени актове, като му е издаден талон за медицинско изследване. Той бил конвоиран до русенска болница, където пробата показала 2,71 промила алкохол в кръвта.



/РУМ/



