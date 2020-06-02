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Задържан е мъж, шофирал с 2,40 промила алкохол в Омуртагско

Задържан е мъж, шофирал с 2,40 промила алкохол в Омуртагско

BOBSTH 10:51:31 02-06-2020
IS1050BO.012
Омуртаг - алкохол - задържан

Задържан е мъж, шофирал с 2,40 промила алкохол в Омуртагско


Омуртаг, 2 юни /Боряна Димитрова, БТА/
Задържан е мъж, шофирал с 2,40 промила алкохол в Омуртагско. По случая е започнато бързо полицейско производство, съобщиха от Областната дирекция /ОД/ на МВР в Търговище.
При полицейска проверка вчера на третокласен път в община Омуртаг е установено, че правоспособен 25-годишен мъж от село Змейно управлява в посока към населеното място "Фолксваген Голф" пиян. С "Дрегер" е установена концентрация на алкохол в издишания от него въздух 2,40 промила. Проверката е показала и че лекият автомобил е собственост на мъж от село Великденче.
Водачът е отказал кръвна проба за химическо изследване. Задържан е в Районното управление в Омуртаг.



/ИС/

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