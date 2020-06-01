Начало / Българска община

Шофьор с 3,20 промила алкохол са установили полицаи от Велико Търново

Шофьор с 3,20 промила алкохол са установили полицаи от Велико Търново

BOBSTH 11:35:01 01-06-2020
MH1134BO.018
Велико Търново - шофьор - алкохол

Шофьор с 3,20 промила алкохол са установили полицаи от Велико Търново


Велико Търново, 1 юни /Марина Петрова, БТА/
Водач с 3,20 промила алкохол са установили пътни полицаи от Велико Търново, съобщиха от пресцентъра на ОД на МВР.
Вчера следобед на пътя Дебелец - село Плаково, при обработване на пътен инцидент със самокатастрофирал лек автомобил, блъснал се в дърво, е установено, че водачът - 40-годишен мъж от село Вонеща вода е седнал зад волана след употреба на алкохол.
При проверка с техническо средство, апаратът е отчел 3,20 промила. Автомобилът е иззет, по случая е започнато досъдебно производство.
/МХ/

Валутни курсове

EUR EUR 1.9558
USD USD 1.7563
CHF CHF 1.8245

Времето за 01 юни 2020

София

/ 14° C
вторник / 15° C
сряда / 19° C

Варна

14° / 19° C
вторник 13° / 17° C
сряда 11° / 20° C

Пловдив

12° / 18° C
вторник 11° / 18° C
сряда 10° / 22° C