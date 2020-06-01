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Велико Търново - шофьор - алкохол



Шофьор с 3,20 промила алкохол са установили полицаи от Велико Търново





Велико Търново, 1 юни /Марина Петрова, БТА/

Водач с 3,20 промила алкохол са установили пътни полицаи от Велико Търново, съобщиха от пресцентъра на ОД на МВР.

Вчера следобед на пътя Дебелец - село Плаково, при обработване на пътен инцидент със самокатастрофирал лек автомобил, блъснал се в дърво, е установено, че водачът - 40-годишен мъж от село Вонеща вода е седнал зад волана след употреба на алкохол.

При проверка с техническо средство, апаратът е отчел 3,20 промила. Автомобилът е иззет, по случая е започнато досъдебно производство.

/МХ/



