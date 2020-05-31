BOBSTH 12:48:31 31-05-2020

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Ямбол - COVID-19 - състояние



В Ямболска област оздравелите от COVID-19 изпревариха броя на починалите





Ямбол, 31 май /Владимир Шишков, БТА/

С петимата излекувани и изписани пациенти от МБАЛ "Св. Пантелеймон" в Ямбол през последните два дни оздравелите от COVID-19 са вече 18 души и изпревариха броя на починалите 15 заболели, което е много добра тенденция, съобщи директорът на болничното заведение д-р Панайот Диманов.

През изминалото денонощие в Ямболска област са установени две нови положителни проби за коронаинфекция, с което случаите стават 145.



/ИС/



