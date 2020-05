Хитове от мюзикъли ще звучат във Варна в поредното издание на "Арии от балкона" 30 май 2020 / 09:54 Tweet

Хитове от мюзикъли ще звучат във Варна в поредното издание на "Арии от балкона"





Варна, 30 май /Данаил Войков, БТА/

Хитове от мюзикъли ще звучат в поредното издание на "Арии от балкона" във Варна, което ще се проведе тази вечер от 18.00 часа, съобщиха от операта в крайморския град.

За меломаните ще прозвучат хитове от най-популярните мюзикъли на нашето време. На балкона на историческата сграда на театъра в града ще пеят солистите Лилия Илиева, Жана Костова, Калина Жекова, Свилен Николов и Велин Михайлов. На пианото ще акомпанира маестро Страцимир Павлов, който има ключова роля в реализацията на постановките на мюзикъли на варненска сцена.

Почитателите на музиката ще чуят знакови моменти от покорилите света спектакли на Андрю Лойд Уебър - арията на Кристин от "Фантомът на операта" в изпълнението на Лилия Илиева, прословутата песен на Ирод от "Исус Христос суперзвезда" в изпълнението на Свилен Николов, ария на Кристин от "Любовта никога не умира" в изпълнението на Жана Костова, както и песен на Юда от "Йосиф и фантастичната му пъстра дреха" в изпълнението на Велин Михайлов. Прочутата ария на Евита от едноименния мюзикъл ще бъде в изпълнение на Калина Жекова.

Всички солисти ще изпълнят заедно песните "Baila me" на Джипси кингс от мюзикъла "Зоро", "Can you feel the love tonight" на Елтън Джон от "Цар Лъв" и любимата на няколко поколения песен на мускетарите от "Тримата мускетари" на майстора на руската филмова музика и мюзикъл Максим Дунаевски, син на големия композитор Исак Дунаевски.

Изпълненията могат да бъдат наблюдавани и на фейсбук страницата на варненската опера.



