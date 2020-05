BOBSTH 09:57:01 29-05-2020

Пловдив - почистване - Младежки хълм



Серия от събития обединява пловдивчани зад каузата "Град #БезОтпадъци"





Пловдив, 29 май /Таня Благова, БТА/

Серия от събития обединява пловдивчани зад каузата "Град #БезОтпадъци", част кампанията "Junk Around". Това съобщиха организаторите от сдружение "БГ Бъди активен".

Кампанията "Junk Around" включва 15+ събития за почистване в Пловдив, които ще бъдат организирани в периода от май до октомври 2020 г. С нея от сдружението се опитват да ангажират гражданите да пазят чиста и красива градската среда. Събитията целят да въвлекат местни общности, ученици и доброволци, фирми и граждани, които ще правят почиствания в кварталите, по поречието на р. Марица, тепетата и др. Акциите ще бъдат съпроводени от музика, а най-активните ще получават подаръци като растения за засаждане, кошчета, картички със семена и др.

"В сдружение "БГ Бъди активен" вярваме, че градът може да бъде приятел на хората, ако заедно работим за опазването на чистотата, подобряване на средата и активизиране на гражданското участие", казва Ласка Ненова, основател на сдружението. Стартът на кампанията "Junk Around" е тази неделя с акция по почистване на различни зони на територията на Младежки хълм. Събитието е отворено за всички, които искат да се присъединят и забавлявайки се, да направят града си по-чист и красив.

По време на събитията ще бъдат спазени всички предписани мерки за безопасност с нужната дистанция, осигурени консумативи, дезинфектанти, ръкавици, чували стикове за събиране на смет, репеленти, както и извозване на отпадъците на специално определени за целта места, посочват още организаторите.











