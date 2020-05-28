BOBSTH 09:26:01 28-05-2020

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Хасково - полиция - алкохол



Полицията в Хасково задържа шофьор с 1.66 промила алкохол





Хасково, 28 май /Христо Христов, БТА/

Полицията в Хасково задържа 57-годишен мъж, защото шофира след употреба на алкохол, съобщиха от ОД на МВР Хасково.

Снощи в 23,30 часа, автопатрул е подал сигнал със стоп палка за проверка на лек автомобил "Фолксваген" в областния град. Водачът не спрял и продължил, а полицейският автопатрул го последвал. Няколко метра по-късно е спрян и е тестван с дрегер, който отчел наличие на 1,66 промила алкохол, допълниха от полицията.

По случая е образувано бързо производство.



/РУМ/



