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Излекуван от COVID -19 лекар се е върнал на работа в болницата в Лом

Излекуван от COVID -19 лекар се е върнал на работа в болницата в Лом

BOBSTH 13:40:01 19-05-2020
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Лом - болница - излекуван лекар

Излекуван от COVID -19 лекар се е върнал на работа в болницата в Лом


Лом, 19 май /Цветомир Цветков, БТА/
Д-р Емил Георгиев, който вече е напълно излекуван от COVID -19, се е върнал на работа в МБАЛ "Свети Николай Чудотворец" в Лом, съобщиха от ръководството на болницата.
Д-р Георгиев вече се грижи за пациентите в инфекциозното отделение и ги лекува от коронавируса, с който беше заразен до преди около месец. В момента в болницата в Лом се лекуват трима пациенти с COVID -19 от домовете за възрастни хора в град Кула и село Орешец. Те са в добро състояние и предстои да им бъдат взети контролни проби. Ако са отрицателни - възрастните хора ще бъдат изписани, обявиха от болницата.

/ММ/

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