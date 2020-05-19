BOBSTH 13:40:01 19-05-2020

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Лом - болница - излекуван лекар



Излекуван от COVID -19 лекар се е върнал на работа в болницата в Лом





Лом, 19 май /Цветомир Цветков, БТА/

Д-р Емил Георгиев, който вече е напълно излекуван от COVID -19, се е върнал на работа в МБАЛ "Свети Николай Чудотворец" в Лом, съобщиха от ръководството на болницата.

Д-р Георгиев вече се грижи за пациентите в инфекциозното отделение и ги лекува от коронавируса, с който беше заразен до преди около месец. В момента в болницата в Лом се лекуват трима пациенти с COVID -19 от домовете за възрастни хора в град Кула и село Орешец. Те са в добро състояние и предстои да им бъдат взети контролни проби. Ако са отрицателни - възрастните хора ще бъдат изписани, обявиха от болницата.



/ММ/



