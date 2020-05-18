BOBSTH 14:46:31 18-05-2020

GI1446BO.005

Плевен - музеи - отваряне



От утре всички музеи в Плевен отново са отворени за туристите





Плевен, 18 май /Малин Решовски, БТА/

От утре всички музеи в Плевен отново са отворени за посещение след двумесечно прекъсване, съобщиха от Регионалния военноисторически музей в града.

При спазване на противоепидемични мерки, разпределени на малки групи, туристите ще може да посещават всички исторически обекти, паметници и експозиции. Утре отварят Скобелевия парк музей с Костницата. Панорамата вече приема посетители от два дни с лятно работно време - от 9.00 до 12.00 ч. и 12.30 до 18.00 ч., като последната група влиза в 17.30 часа.

Отворени са също Къща музей "Цар Освободител Александър Втори" /до театъра/ и Параклис мавзолей "Св. Георги Победоносец" в центъра на Плевен. Експозицията "Плевенска епопея 1877 г.", подредена в Регионалния исторически музей, също приема малки групи - по 4-5 човека. В град Пордим работят с граждани Къща музей "Велик княз Николай Николаевич" и Къща музей "Негово Кралско Величество Карол Първи". Само по заявка посрещат гости в Румънския мавзолей с музеен кът, който е издигнат в мемориалния парк на Гривица.



/ГИ/



