BOBSTH 10:57:31 16-05-2020

MH1056BO.012

Плевен - Панорама - отваряне



Плевенската панорама

отваря

за посетители





Плевен, 16 май /Малин Решовски, БТА/

Плевенската панорама отваря от днес за посетителите при лятно работно време. Това съобщиха за БТА от Регионалния военноисторически музей в Плевен, който се грижи за историческия паметник.

Архитектурно-художествения комплекс ще може да бъде разглеждат от 9.00 до 12.00 ч. и 12.30 до 18.00 ч. Последната група влиза в 17.30 часа.

Както БТА съобщи останалите историческите обекти в Плевен вече приемат туристи от 14 май при спазване на всички противоепидемични мерки.

Отворени са отново Къща музей "Цар Освободител Александър Втори", Параклис мавзолей "Св. Георги Победоносец", експозиция "Плевенска епопея 1877 г.", която е подредена в Регионалния исторически музей, Къща музей "Велик княз Николай Николаевич" и и Къща музей "Негово Кралско Величество Карол Първи" в Пордим. Скобелев парк музей - Костница ще бъде отворен от 19 май.

Румънският мавзолей с музеен кът и мемориален парк в Гривица ще работят по заявка в Регионалния военноисторически музей.

/МХ/



