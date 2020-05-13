BOBSTH 12:13:01 13-05-2020

RM1212BO.027

Плевен - музей - исторически



Регионалният исторически музей в Плевен утре отваря отново врати за посетители





Плевен, 13 май /Малин Решовски, БТА/

Регионалният исторически музей /РИМ/ в Плевен утре отново отваря врати за посетители при спазване на противоепидемични мерки. Това съобщи за БТА Елвира Конова, ръководител на отдел "Връзки с обществеността и медиите".

Ще се допускат индивидуални посетители или групи от по четири-пет човека при спазване на дистанция от 1,5 метра и задължително носене на маски. Посетителите ще се движат еднопосочно по определен маршрут. Ще се изнасят и беседи при спазване на противоепидемичните мерки. Работното време ще бъде от понеделник до събота от 09.30 до 12.00 ч. и от 12.30 до 18.00 ч.



/РУМ/



