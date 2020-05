Плейстейшъни с до 100 лв. отстъпка с план от VIVACOM

Специално за всички любители на игрите и гейминга, до края на месец май VIVACOM предлага PlayStation 4 Slim и PlayStation 4 Pro с отстъпки до 100 лв. Конзолите идват в комплект с игри, контролер и се предлагат в комбинация с промоционалните условия за високоскоростни пакети за оптичен интернет за безпроблемно гейминг изживяване.

РlayStation 4 Prо разполага с 1ТВ място за съхранение на игри, приложения и медия и осигурява 4k резолюция за максимално изживяване на картината. Конзолата идва с играта FIFA 20 за всички любители на футбола и турнирите и може да бъде закупена на цена от 34.98 лв. на месец в комбинация с пакет Интернет и Телевизия от VIVACOM.

PlayStation 4 Pro се предлага и в комплект с допълнителен контролер в оранжев цвят, три от най-предпочитаните игри – God of War, Gran Turismo Sport и Horizon: Zero Dawn и с включени три месеца безплатен PS Plus. PS Plus дава достъп до online гейминг, нови предложения и отстъпки от PlayStation Network и редица други функции. Цената на конзолата е 27.98 лв. на месецс пакет Интернет и Телевизия от VIVACOM.

В комплект с допълнителен контролер, три игри и 3 месечен безплатен достъп по PS Plus се предлага и PlayStation 4 Slim. Конзолата има 500 GB място за съхранение и кристален HDR, за още по-наситено и реалистично изживяване в света на игрите. PlayStation 4 Slim идва с игрите: Detroit: Become Human, The Last of Us Remastered и Horizon: Zero Dawn и може да бъде закупена на цена от 21.98 лв. на месец с пакет Интернет и Телевизия от VIVACOM.

Офертите са валидни при сключване на нов срочен договор за високоскоростен интернет.

