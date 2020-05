Програма за индивидуално менторство помага на над 50 ученици да развиват проекти дори в извънредно положение 8 май 2020 / 06:30 Tweet

BOBSTH 06:30:01 08-05-2020

DI1702BO.004 06:30

доброволческа програма - менторство - ученици



Програма за индивидуално менторство помага

на над 50 ученици да развиват проекти

дори в извънредно положение





София, 8 май /Екатерина Панова, БТА/

Дори в условията на извънредно положение над 50 ученици получават подкрепа от над 50 ментори за реализирането на идеите си в рамките на програмата за индивидуално менторство ABLE Mentor. Тринадесетото издание на доброволческата програма започна с уебинар за над 130 участници, в който ученици от столични гимназии се срещнаха онлайн със своите ментори - професионалисти в различни области. Въпреки дистанцията, вълнението от тази първа среща и нетърпението да се захванат с проектите си заредиха всички участници. Вече втори месец всеки екип от ментор и ученик работи по поставените си цели. Някои развиват личностни умения като организация на времето, целеполагане, говорене пред публика. Други се срещат със специалисти от различни области и се ориентират академично. Трети разработват приложения, а четвърти пък организират благотворителни събития. И повечето от тях виждат ползите от менторството, особено сега в условията на нарушен социален живот.



"Менторството дава усещане,

че си полезен за някого,

дори в условия на изолация."



Менторството е добър начин да използваш пълноценно времето вкъщи и да се захванеш с дейности, които ще са ти от полза в бъдеще, обяснява Николай Николов, проектен лидер на ABLE Mentor. Заедно с екип от около 30 доброволци той организира и подпомага процеса на работа между учениците и менторите. В рамките на програмата учениците развиват ценни умения дори по време на пандемия и физическа изолация.

"Да се чувстваш продуктивен помага за справянето със ситуацията - да не мислиш постоянно за новините и броя на заразените, а по-скоро да развиваш себе си", посочва Николай Николов. Реализирането на идеите помага на всички участници да се социализират, независимо от липсата на физически срещи. Когато видиш над 100 души на едно място в онлайн семинар, с общ фокус и енергия, това определено повдига духа, отбелязва Николай.

Много е важно учениците да виждат, че дори в условия на криза има неща, които зависят от тях, подчертава той. "Цялата криза не е под наш контрол, но има малки неща, които всеки човек може да направи - дали ще бъде участие в програмата и помощ на екипа, дали ще бъде да купиш хляб на някоя баба, или дори само да си измиеш ръцете. Тези малки неща могат да са много важни", отбелязва той.



"Мащабите на пандемията носят много голямо чувство на безсилие. А менторството носи усещане, че все пак можеш да бъдеш полезен за някого и сега", казва менторът Ива Тодорова, която е учител и съосновател на образователна платформа. Заедно със своята ученичка Мария Чорбаджийска от Благоевград работят по създаването на личен интернет сайт. "Благодарение на комуникацията си с Ива, научавам всяка седмица по нещо ново и успявам бързо да напредна със задачите", посочва Мария. "Най-ценното за мен в съвместната ни работа е постоянството и от двете страни", казва тя и допълва, че и двете упорито следват общ ритъм и това ги прави добър екип. Новите умения, които усвояват по време на изолация, са свързани с комуникация в новите условия, по-добра организация на времето, концентрация върху важните неща и постигане на вътрешно спокойствие.



"Радвам се, че има с кого да споделя идеите си

и да получа адекватно мнение."



"Радвам се, че има с кого да споделя идеите и вижданията си и в същото време да получа адекватна обратна връзка. Благодарение на програмата ABLE Mentor се чувствам мотивиран да развивам проекта си, да се допитвам до многобройни специалисти за мнение и да се усъвършенствам с всеки изминал ден", казва Калоян Димитров, ученик в 11 клас в столична гимназия. Заедно със своя ментор Златко Атанасов работят по създаването на онлайн магазин за дома. "Благодарение на добрата ни комуникация и опита му, със Златко успяхме да постигнем голям напредък в последния месец", споделя ученикът и допълва, че полага усилия да запълни ежедневието си с полезни, обогатяващи и креативни занимания. "Менторът ми ми дава много полезна информация и ме мотивира да се допитвам до колкото се може повече хора за мнение. Благодарение на съвместната ни работа, идеята ми се превръща в нещо, което хората харесват и ценят. Това е от голяма важност за мен", споделя Калоян.

"Опитът, грешките и контактите са най-ценните неща, с които менторът може да помогне на ученика. Важно е и да задава правилните въпроси, за да може ученикът да се замисли по-задълбочено и от повече гледни точки за идеята си", обяснява Златко. Добре е в условия на физическа дистанция да се усвоят умения за ефективна онлайн комуникация. Според Златко трябва да се следват някои правила - да се дискутират проблемите, да се изгради план за действие, да се опишат задачите за следващата среща, кой какво ще свърши и кога ще се проведе тя. "Със сигурност придобивам нови умения от гледна точка на кореспонденция и изразяване на идеите си. Те ще ми бъдат полезни и в бъдеще, понеже проектът ми изисква комуникация с фирми и клиенти на големи разстояния", допълва Калоян.

Работата по проектите, които сами са избрали, дава на участниците хоризонт да мислят за напред - не за това, което в момента им липсва, а за това, което могат да направят. Дава им идеята, че ще има нещо след тази криза, дава им посока да мислят за времето, в което вече ще могат да излизат навън, ще бъдат в университет, допълва Николай Николов.



За 7 години ABLE Mentor реализира 12 сезона в 12 града (София, Варна, Бургас, Русе, Стара Загора, Казанлък, Благоевград, Враца, Пазарджик, Дупница, Шумен и Габрово), както и първи онлайн сезон. През доброволческата програма са минали повече от 1500 участници - ученици и ментори. Програмата е безплатна за учениците, менторите и организационният екип отделят време и усилия безвъзмездно.



/АМ/

/ДИ/