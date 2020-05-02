BOBSTH 15:24:31 02-05-2020

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Русе - университет - докторанти



Четирийсет докторанти от Русенския университет учат дистанционно английски език





Русе, 2 май /Мартин Пенев, БТА/

Четирийсет докторанти на Русенския университет участват в онлайн курс по английски език. Това съобщиха от висшето училище в крайдунавския град.

Тестът за определяне на нивото на знания се е състоял в две виртуални зали едновременно на двата сървъра на университета за синхронно обучение.

От висшето училище припомнят, че процедурата по подаване на документи за кандидат-докторантите в Русенския университет е изцяло електронна. Крайният срок е 8 май тази година.



/ГИ/



