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Четирийсет докторанти от Русенския университет учат дистанционно английски език

Четирийсет докторанти от Русенския университет учат дистанционно английски език

BOBSTH 15:24:31 02-05-2020
GI1524BO.006
Русе - университет - докторанти

Четирийсет докторанти от Русенския университет учат дистанционно английски език


Русе, 2 май /Мартин Пенев, БТА/
Четирийсет докторанти на Русенския университет участват в онлайн курс по английски език. Това съобщиха от висшето училище в крайдунавския град.
Тестът за определяне на нивото на знания се е състоял в две виртуални зали едновременно на двата сървъра на университета за синхронно обучение.
От висшето училище припомнят, че процедурата по подаване на документи за кандидат-докторантите в Русенския университет е изцяло електронна. Крайният срок е 8 май тази година.

/ГИ/

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