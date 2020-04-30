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Неправоспособен с 3.28 промила алкохол управлявал мотопед без регистрационни табели в силистренско село

Неправоспособен с 3.28 промила алкохол управлявал мотопед без регистрационни табели в силистренско село

BOBSTH 12:03:01 30-04-2020
IS1202BO.025
Силистра - алкохол

Неправоспособен с 3.28 промила алкохол управлявал мотопед без регистрационни табели в силистренско село


Силистра, 30 април /Пеню Николов, БТА//
Неправоспособен с 3.28 промила алкохол управлявал мотопед без регистрационни табели, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Силистра.
Четирийсет и три годишният мъж бил засечен от пътни полицаи днес около 10:00 часа в село Босна и тестван с дрегер. Той не притежава свидетелство за управление на МПС, а мотопедът му не е регистриран по надлежния ред. Отказал е да даде кръвна проба и ще бъде задържан за срок до 24 часа. Работата по случая продължава разследващ полицай, се казва в съобщението.

/ИС/

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