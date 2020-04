BOBSTH 14:56:01 25-04-2020

Хасково - хористки - проект



Хористки от Хасково станаха част

от световен виртуален

песенен проект





Хасково, 25 април /Николай Грудев, БТА/

Две възпитанички на Детския хор "Орфей" в Хасково станаха част от световен виртуален певчески проект. Вяра Шопова и Анастасия Димитрова записаха свои изпълнения на песента на Майкъл Джексън "Ние сме света" /We are the world/, която според проекта ще бъде изпълнена от събрани задочно деца от цял свят, съобщи ръководителят на певческата формация Елена Цветкова.

Тя разказа, че получила поканата за участие от официалното китайско представителство на ежегодния виенски форум "Световен хоров фестивал на мира" /China representative office of the World Peace Choral Festival/. Вероятната причина е, че нашият хор участва в изданието на фестивала през 2013 г., а ние тогава бяхме първите български участници, уточни Цветкова. По нейните думи сега организаторите изпратили музикалната партитура, а двете хористки били избрани след вътрешен подбор. Освен песента, Вяра и Анастасия са записали и видеопослания към бъдещите зрители на клипа.

С нетърпение очаквам да бъда информирана кога ще бъде световната премиера на изпълнението, което ще бъде сглобено от гласовете на стотици деца, добави Цветкова.





