Община Варна започва обработка против кърлежи

Започва обработка против кърлежи в дворовете на детски градини и училища, на спортни и детски площадки, съобщават от общинското предприятие.

„Дезинфекция, дезинсекция, дератизация“. Обработките ще се извършват през деня. Те ще се провеждат при подходящи климатични условия /температура, влажност, вятър, валежи/. Паралелно ще се обработват площадките, предназначени за разходки на домашни любимци.

Използваните биоциди са предназначени за битова употреба, микрокапсулирани, с ниска токсичност. Третираните площи ще се обозначават с предупредителни табели, съобщават още от ОП "ДДД".

График:

"Младост" - детски площадки и училища - 22/23.04.2020 г.

"Чайка" - детски ясли и градини - 22/23.04.2020 г.

"Аспарухово", Галата, Звездица - детски площадки и училища - 24/25.04.2020 г.

"Вл. Варненчик" -детски ясли и градини - 22/24.04.2020 г.

"Младост" - детски ясли и градини - 24.04.2020 г.

"Вл. Варненчик" - детски площадки и училища - 27/28.04.2020 г.

"Възраждане"- детски площадки и училища - 29/30.2020 г.

"Приморски"- детски ясли и градини - 27/28.04.2020 г.

"Аспарухово"- детски ясли и градини - 29/30.04.2020 г.

"Одесос" - детски ясли и градини - 27/28.2020 г.

"Приморски", "Чайка" - детски площадки и училища - 04/05.05.2020 г.

"Одесос" - детски площадки и училища - 04/05.05.2020 г.

"Вл. Варненчик", "Младост" - спортни площадки - 07/08.05.2020 г.

Морска градина, спортни площадки - 11.05.2020 г.

Аспарухов парк, спортни площадки - 12.05.2020 г.

"Младост", "Вл. Варненчик"- паркове - 13.05.2020 г.

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/ПП/