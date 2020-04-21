BOBSTH 12:43:31 21-04-2020

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Шумен - бракониери - елени



Бракониери са убили три благородни елена край шуменското село Лозево





Шумен, 21 април /Станимир Савов, БТА/

Досъдебно производство за убийство на дивеч без надлежно разрешително е образувано в РУ- Шумен, съобщиха от пресцентъра на полицията в областния град.

Около 14.00 часа вчера е получен сигнал, че в землището на село Лозево с огнестрелно оръжие са убити три благородни елена.

На място е извършен оглед от полицейски служители. Досъдебното производство е образувано за извършено престъпление по чл. 237, ал. 1 от НК.











/РУМ/



